Canon lanceert twee video-first camera's en een objectief

De 24MP APS-C sensor van de EOS R50V biedt naast 4K 60p ook 4K 30p oversampled van 6K. Er is een variangle touchcreen en onder andere WiFi en Bluetooth waarmee livestreaming mogelijk is.



De Canon RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ is een compacte ultragroothoek met een ingebouwde zoommotor. Het is een objectief dat naadloos samenwerkt met de nieuwe EOS R50 V en ook vanaf die camera bedient kan worden.