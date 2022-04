Een zonnekap gebruiken, of toch niet?

Zonnekappen zijn er in soorten en maten, elk geoptimaliseerd voor een bepaald brandpunt of brandpuntbereik.

Waar is een zonnekap voor?

Heb jij een zonnekap op je objectief? En zo ja, gebruik je die dan ook? Het kan zijn dat je er speciaal eentje moest aanschaffen omdat de fabrikant er niet een standaard meeleverde. Originele merk-zonnekappen zijn meestal niet goedkoop. Is het de aanschaf wel waard?De naam vertelt het al voor een deel. Een zonnekap zorgt ervoor dat zonlicht niet ongewenst op of in je objectief komt. Maar het is breder dan dat. Het is niet alleen voor zonlicht, maar elk soort licht. Dat kan een reflectie zijn, kunstlicht, lantaarns, autolampen, iemands zaklamp, of wat dat ook.