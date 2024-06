Flitsfotografie tip: Laat je licht eens bewust in je lens vallen

Danien - f/2.8, 1/125s, 100 ISO @ 70mm

Door flitslicht in je objectief te richten krijg je vaak wat onverwachte resultaten. Je kunt zo bijvoorbeeld lensflare creŽren. Zet de flitser net in of net buiten beeld en flitst rechtstreeks je lens in. Moderne objectieven doen hun best om lensflare te voorkomen. Met speciale coatings en uiteraard een zonnekap. Haal dus die zonnekap van je camera.Ook kan het helpen om je objectief niet goed schoon te maken: laat het voorste glaselement (of een filter die je erop hebt staan) eens bewust stoffig en vies worden. Je kunt ook 'op je objectief hijgen' om een mooie waas te creŽren, zoals in de foto hierboven.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.