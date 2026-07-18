Zoek moeilijke lichtomstandigheden op

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Zoek moeilijke lichtomstandigheden opzaterdag 18 juli 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 78x gelezen | 0 reacties
Een correcte belichting is belangrijk. Het is ook iets waar veel fotografen heel onzeker over zijn. Een manier om echt te oefenen met het instellen van een correcte belichting is het opzoeken van moeilijke lichtomstandigheden.
Fotograferen in de M-stand kan leerzaam zijn. Je leert de onderlinge relatie tussen diafragma, sluitertijd en ISO-waarde. Het leert je echter weinig over het instellen van een correcte belichting.
Onder normale omstandigheden is het instellen van de belichting heel eenvoudig. De belichtingsmeter moet op 0 EV staan. Het is niet belangrijk hoe je dat bereikt, handmatig of deels automatisch.
Van normale licht-omstandigheden leer je niets, maar je moet natuurlijk wel weten hoe je het moet doen. Het wordt pas leerzaam in situaties waar de belichtingsmeter een verkeerde waarde meet.
Ben je in die situatie, dan is de 0 EV is dan niet langer de correcte belichting. Je moet gaan plussen of minnen, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Hoe weet je of het plus of min moet zijn, en hoe ver moet je gaan?
Moeilijke lichtomstandigheden zijn heel leerzaam. Je leert wat de belichtingsmeter aangeeft onder die omstandigheden. Je leert wat je moet doen om toch een correcte belichting te bereiken.
Het is dan niet belangrijk of je de M-stand of een A(v)-stand gebruikt. Kies wat je het fijnste vindt. Gebruik je de M-stand, verander de sluitertijd om de belichting te corrigeren. Met de A(v)-stand is het de belichtingscorrectieknop.
Zoek die moeilijke lichtomstandigheden op. Zeker met volle zon in bossen kan een uitdaging zijn. Grijp niet naar belichtingstrapjes voor HDR. Daar leer je niets van. Maak gebruik van licht en donker.
Denk niet dat je leert wat de instelling moet zijn 'in die situaties.' Zo werkt het niet, want elke situatie is weer anders. Wat je wel leert is anticiperen op de heersende situatie. Kan je dat, dan heb je het instellen van belichting 'onder de knie.'
Ga oefenen, en omarm die moeilijke omstandigheden. Want van altijd de makkelijkste weg kiezen leer je niets.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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