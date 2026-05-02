Onder elke situatie de meest optimale belichtingsinstelling

Meer: Fotorecepten
Onder elke situatie de meest optimale belichtingsinstellingzaterdag 2 mei 2026, 20:20 door Nando Harmsen | 25x gelezen | 0 reacties
Het instellen van de belichting op een camera hoeft niet zo moeilijk te zijn. Het is een kwestie van een paar keuzes maken. Daarmee heb je bijna altijd de meest optimale instelling te pakken. Het enige wat je nodig hebt is de belichtingsmeter.
Je kan fotograferen in de P, de A, de S of de M. Afgezien van de P-instelling (Program) moet je altijd keuzes maken. Die keuzes hangen af van wat je fotografeert, en welke van de instellingen het belangrijkste voor je onderwerp is.
Kies als eerste wat belangrijk is voor je foto. De sluitertijd kies je als actie en beweging belangrijk is. Diafragma kies je als scherptediepte belangrijk is. Ik ga scherptediepte als eerste voorbeeld kiezen, daarna sluitertijd.
De ISO moet je gebruiken als vangnet en niet zozeer om de belichting in te stellen. Je gaat uit van een lage ISO-waarde. Dat kan ISO 100, 200 of 400 zijn. Je zet het hoger als het nodig is.
Als diafragma belangrijk is
Je kiest een diafragma dat de gewenste scherptediepte geeft. Een klein getal is een kleine scherptediepte, een groot getal een grote scherptediepte. Stel dit in gebruik de sluitertijd om de belichting correct in te stellen.
Is de sluitertijd bij je gewenste scherptediepte te langzaam? Bijvoorbeeld omdat je daardoor de camera niet stil kan houden of dat het onderwerp bewogen in beeld komt? Zet dan de ISO-waarde hoger zodat de sluitertijd sneller wordt.
Als sluitertijd belangrijk is
Kies de gewenste sluitertijd. Een snelle sluitertijd bevriest de beweging, een langzamere laat beweging zien. De snelheid van het onderwerp bepaalt hoe snel de sluitertijd moet worden. Met het diafragma stel je de correcte belichting in.
Moet je voor de correcte belichting een grotere lensopening kiezen dan wat je lens heeft? Zet dan de ISO-waarde hoger totdat de juiste belichting met de grootste lensopening mogelijk is.
Zelf instellen of deels laten instellen
Het is helemaal niet belangrijk of je de instellingen helemaal zelf doet (M-stand) of deels door de camera laat doen (A-stand of S-stand). Kies wat jij het prettigste vindt werken. In beide gevallen wordt de belichting ingesteld aan de hand van de belichtingsmeter.
Door op deze manier te werken bereik je onder elke situatie de meest optimale belichtingsinstelling. Het maakt niet uit of je binnen of buiten fotografeert. Alleen met flits is het anders.
De cursus aan de slag met belichting
In de cursus Aan de slag met belichting vertel ik alles over het bereiken van een goed belichte foto.
Je leert hoe je op de beste manier een goede belichting kunt bereiken, waar je op moet letten, en welk gereedschap je ter beschikking hebt. Je vind de cursus op Photofacts Academy.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 6 mei 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Naaktfotografie op Locatie
woensdag 27 mei 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 3 plaatsen
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Ook interessant
-
Bewerk een HDR als een gewone foto
door Nando Harmsen
-
Leer het gedrag van de belichtingsmeter
door Nando Harmsen
-
Belichtingstrapje zonder statief
door Nando Harmsen
-
Teleurstelling over meervoudige belichtingen in nieuwe Canon camera's
door Nando Harmsen
-
Orton-effect direct in de camera
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.016 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.