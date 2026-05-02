Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Fotorecepten

Nando Harmsen

Onder elke situatie de meest optimale belichtingsinstelling

zaterdag 2 mei 2026, 20:20 door | 25x gelezen | 0 reacties

Het instellen van de belichting op een camera hoeft niet zo moeilijk te zijn. Het is een kwestie van een paar keuzes maken. Daarmee heb je bijna altijd de meest optimale instelling te pakken. Het enige wat je nodig hebt is de belichtingsmeter.

Je kan fotograferen in de P, de A, de S of de M. Afgezien van de P-instelling (Program) moet je altijd keuzes maken. Die keuzes hangen af van wat je fotografeert, en welke van de instellingen het belangrijkste voor je onderwerp is.

Kies als eerste wat belangrijk is voor je foto. De sluitertijd kies je als actie en beweging belangrijk is. Diafragma kies je als scherptediepte belangrijk is. Ik ga scherptediepte als eerste voorbeeld kiezen, daarna sluitertijd.

Nando diafragma sluitertijd


De ISO moet je gebruiken als vangnet en niet zozeer om de belichting in te stellen. Je gaat uit van een lage ISO-waarde. Dat kan ISO 100, 200 of 400 zijn. Je zet het hoger als het nodig is.

Als diafragma belangrijk is


Je kiest een diafragma dat de gewenste scherptediepte geeft. Een klein getal is een kleine scherptediepte, een groot getal een grote scherptediepte. Stel dit in gebruik de sluitertijd om de belichting correct in te stellen.

Nando grote scherptediepte

ISO 100 is gekozen, en f/11 voor de scherptediepte. De sluitertijd is gebruikt om de belichting correct te krijgen. Dat moest 1/50 sec zijn.

Is de sluitertijd bij je gewenste scherptediepte te langzaam? Bijvoorbeeld omdat je daardoor de camera niet stil kan houden of dat het onderwerp bewogen in beeld komt? Zet dan de ISO-waarde hoger zodat de sluitertijd sneller wordt.

Als sluitertijd belangrijk is


Kies de gewenste sluitertijd. Een snelle sluitertijd bevriest de beweging, een langzamere laat beweging zien. De snelheid van het onderwerp bepaalt hoe snel de sluitertijd moet worden. Met het diafragma stel je de correcte belichting in.

Nando actie fotografie

1/640 sec was voldoende. f/8 de grootst beschikbare lensopening. Ik moest ISO1600 gebruiken om de belichting bij deze lensopening correct te hebben.

Moet je voor de correcte belichting een grotere lensopening kiezen dan wat je lens heeft? Zet dan de ISO-waarde hoger totdat de juiste belichting met de grootste lensopening mogelijk is.

Zelf instellen of deels laten instellen


Het is helemaal niet belangrijk of je de instellingen helemaal zelf doet (M-stand) of deels door de camera laat doen (A-stand of S-stand). Kies wat jij het prettigste vindt werken. In beide gevallen wordt de belichting ingesteld aan de hand van de belichtingsmeter.

Door op deze manier te werken bereik je onder elke situatie de meest optimale belichtingsinstelling. Het maakt niet uit of je binnen of buiten fotografeert. Alleen met flits is het anders.


De cursus aan de slag met belichting



In de cursus Aan de slag met belichting vertel ik alles over het bereiken van een goed belichte foto.



Je leert hoe je op de beste manier een goede belichting kunt bereiken, waar je op moet letten, en welk gereedschap je ter beschikking hebt. Je vind de cursus op Photofacts Academy.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 6 mei 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Naaktfotografie op Locatie

Naaktfotografie op Locatie

woensdag 27 mei 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Flitsen op Locatie

Flitsen op Locatie

woensdag 10 juni 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Fotorecepten
home
Van Beeld naar Kunst met Micky Hoogendijk
De Portretbijbel door Elja Trum

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.016 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord