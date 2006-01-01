Bewerk een HDR als een gewone foto

Meer: Tips en Truuks
Bewerk een HDR als een gewone fotovrijdag 6 maart 2026, 14:14 door Nando Harmsen | 55x gelezen | 0 reacties
Heb je uitgebeten wit in de foto, of dichtgelopen zwart? Of misschien wel allebei? Dan is het dynamisch bereik van de camera niet groot genoeg. In dat geval kan een HDR-foto de oplossing zijn. Maar ga die dan wel als een gewone foto bewerken.
Er zit een limiet aan het dynamisch bereik van een camera. Er is een moment dat alles tussen het lichtste en donkerste deel niet langer in één belichting vastgelegd kan worden. Zelfs niet als je in raw-bestandsformaat fotografeert.
Ga je op de lichtste delen belichten (Exposure to the Right), dan zou je de donkerste delen nog kunnen oplichten in de nabewerking. Echter, dat levert veel ruis op wanneer je daarin te ver moet gaan. In dat geval biedt HDR te oplossing.
Je kan een belichtingstrapje maken; meerdere foto's die samen het hele dynamische bereik vastleggen. Je gaat deze dan samenvoegen met software tot een HDR-foto. Op dat moment kan je ongestraft de donkere delen oplichten.
Dit omschrijft precies wat een HDR-foto mogelijk maakt; het oplichten van de donkere delen zonder dat dit zorgt voor ruis. Het is wel belangrijk dat je de HDR-foto niet als iets speciaals gaat behandelen tijdens het bewerken. Behandel dit dan gewoon als een normaal raw-bestand.
Natuurlijk is het mogelijk om alle schaduwen op te lichten tot ze er niet meer als schaduwen uitzien. Je kan ook de lichte delen donkerder maken tot het er niet langer uitziet fel licht. Ga je daar te ver in, dan heeft de foto geen licht en donker meer, maar alleen middentonen.
Zorg altijd voor een prettig contrast in de foto, met een zichtbare richting van licht. Zie je niet dat er HDR-technieken gebruikt zijn, dan heb je een geslaagde HDR-foto.
Meer weten over HDR fotografie?
Bij Photofacts Academy, onze online cursusomgeving voor fotografen, hebben we een complete cursus over HDR fotografie. Je kunt deze cursus twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 4 plaatsen
Flitsen op Locatie
vrijdag 10 april 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 17 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Ook interessant
-
Belichtingstrapje zonder statief
door Nando Harmsen
-
Hasselblad X2D II 100C aangekondigd
door Elja Trum
-
Maak je foto liever niet hyperrealistisch
door Nando Harmsen
-
Let op de richting van het licht bij bewerkingen
door Nando Harmsen
-
Losse foto's voor HDR en panorama weggooien, of niet?
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.303 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.