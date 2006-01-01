Bewerk een HDR als een gewone foto

Photofacts Academy

vrijdag 6 maart 2026, 14:14 door | 55x gelezen | 0 reacties

Heb je uitgebeten wit in de foto, of dichtgelopen zwart? Of misschien wel allebei? Dan is het dynamisch bereik van de camera niet groot genoeg. In dat geval kan een HDR-foto de oplossing zijn. Maar ga die dan wel als een gewone foto bewerken.

Er zit een limiet aan het dynamisch bereik van een camera. Er is een moment dat alles tussen het lichtste en donkerste deel niet langer in één belichting vastgelegd kan worden. Zelfs niet als je in raw-bestandsformaat fotografeert.

Ga je op de lichtste delen belichten (Exposure to the Right), dan zou je de donkerste delen nog kunnen oplichten in de nabewerking. Echter, dat levert veel ruis op wanneer je daarin te ver moet gaan. In dat geval biedt HDR te oplossing.

Nando onopvallende HDR

Een belichtingstrapje is gebruikt om het hele dynamische bereik te vangen. Zonder was het niet mogelijk om deze foto te maken.

Je kan een belichtingstrapje maken; meerdere foto's die samen het hele dynamische bereik vastleggen. Je gaat deze dan samenvoegen met software tot een HDR-foto. Op dat moment kan je ongestraft de donkere delen oplichten.

Dit omschrijft precies wat een HDR-foto mogelijk maakt; het oplichten van de donkere delen zonder dat dit zorgt voor ruis. Het is wel belangrijk dat je de HDR-foto niet als iets speciaals gaat behandelen tijdens het bewerken. Behandel dit dan gewoon als een normaal raw-bestand.

Nando goede HDR

Een HDR-foto die als een normale foto bewerkt is. Zo hoort het. Je hoeft niet te zien dat het HDR is.

Natuurlijk is het mogelijk om alle schaduwen op te lichten tot ze er niet meer als schaduwen uitzien. Je kan ook de lichte delen donkerder maken tot het er niet langer uitziet fel licht. Ga je daar te ver in, dan heeft de foto geen licht en donker meer, maar alleen middentonen.

Nando geen goede HDR

Je kan ver gaan met oplichten van de donkere delen in een HDR. Maar dat levert zelden een echt goed resultaat op. Hier is de nacht verandert in daglicht.

Zorg altijd voor een prettig contrast in de foto, met een zichtbare richting van licht. Zie je niet dat er HDR-technieken gebruikt zijn, dan heb je een geslaagde HDR-foto.


Meer weten over HDR fotografie?


Bij Photofacts Academy, onze online cursusomgeving voor fotografen, hebben we een complete cursus over HDR fotografie. Je kunt deze cursus twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

