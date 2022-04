Zonder foto zegt een histogram niets

Je ziet, zonder de bijbehorende foto zegt een histogram in feite niet veel. Het laat zien dat er veel donkere delen in een foto zijn, of veel lichte delen. Het kan aangeven of er contrast is, of dat de foto puur wit of puur zwart heeft.



Een foto met alleen een piek tegen de linkerkant kan bijvoorbeeld een nachtfoto zijn. Een foto die overbelichting lijkt aan te geven kan een high-key zijn. Een histogram dat alleen een smalle piek in het midden geeft is misschien een foto van een mistig landschap.



Een histogram moet je samen met de foto zien. Alleen dan wordt een histogram bruikbaar, en alleen in beperkte mate. Immers, een histogram is niets meer dan een grafische weergave van de verdeling van licht en donkere pixels in de foto.