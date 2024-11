Losse foto's voor HDR en panorama weggooien, of niet?

Ik heb heel veel foto's. Daar zitten series van vijf of meer foto's bij die gebruikt zijn om tot HDR of panorama samen te voegen. Dit zijn de foto's die een geel label hebben.

Sommigen zeggen; harde schijfruimte kost niets, maar dat is niet waar. Dat kost geld, zeker wanneer je zorgt voor goede backup. Je bent er niet met één harde schijf. Je hebt er minstens twee nodig, en het liefst nog een backup in de cloud.Los van dat, het is dus tijd om de bezem door mijn catalogus - en daarmee door de foto's op de harde schijf - te gaan. Daar zitten grote aantallen belichtingstrapjes in waarvan ik een HDR heb gemaakt. En ook veel losse foto's die samengevoegd zijn tot een panorama.Ik ben me het volgende gaan afvragen: is het nodig om de losse beelden voor een HDR en panorama te bewaren?Elke HDR-foto is samengesteld uit vijf losse foto's. Die samenvoeging tot HDR resulteert in een DNG-bestand met alle informatie uit die vijf foto's. Is het dan nodig om die vijf foto's nog te bewaren?