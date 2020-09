Bezoek de Fotofair + Photofacts Academy actie (50 euro voordeel)

Behalve fotografietips staan er ook concrete tips in over het bewerken van foto's zodat het ware meesterwerkjes worden. Zowel voor Lightroom, Photoshop als Luminar.



Het boek is nu een half jaartje te koop en op Bol.com zijn 32 recensies te vinden van het boek. De gemiddelde score is een 4,7 van de 5 sterren.



De Fotografiebijbel sluit perfect aan bij de videocursussen van Photofacts Academy. Het boek is dus een mooi naslagwerk, maar is ook uitstekend los van de cursussen door te nemen voor inspirerende tips.



» Direct lid worden (gratis boek + 30 euro korting)



Op de Fotofair zou je het boek natuurlijk overhandigd krijgen, maar nu nemen we de verzendkosten op ons.



Ondanks dat er gelukkig al weer steeds meer open gaat, is het natuurlijk nog steeds de bedoeling dat je ook nog veel thuis blijft. Dat geeft je in elk geval mooi de tijd om de online trainingen van Photofacts Academy te volgen. Lekker vanuit je eigen luie stoel.





Inclusief 30 euro korting

Als je nu lid wordt betaal je voor je jaarlidmaatschap geen 139 euro, maar slechts 109 euro.Ben je al lid, dan kun je (alvast) je lidmaatschap met een jaar verlengen (je einddatum wordt met 12 maanden opgeschoven). Je ontvangt dan gratis het boek De Fotografiebijbel. Ook voor een verlenging betaal je -deze actieperiode- maximaal 109 euro.Je jaarlidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Je zit dus nergens aan vast. Besluit je volgend jaar je lidmaatschap te verlengen, dan betaal je ook nooit meer dan je instapprijs. Als je nu lid wordt betaal je volgend jaar dus ook slechts 109 euro om opnieuw een jaar lang al onze videocursussen te kunnen bekijken. Direct inschrijven (jaarlidmaatschap + Fotografiebijbel cadeau)