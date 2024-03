Bezoek de MPN Fotovakbeurs op maandag 15 april

Op de beurs van het Masters Photographers Network kun je flink wat interessante workshops en masterclasses volgen. Ook is er natuurlijk een beursvloer waar je nieuwe apparatuur kunt bekijken en waar mooie aanbiedingen te vinden zijn.



Er zijn tientallen bedrijven aanwezig, zoals onder andere Canon, Nikon, Sony en Fujifilm. Maar ook bijvoorbeeld Kamera Express, Disnet, Transcontinenta, Hensel, Profotonet, Eizo en Godox. We zijn met Photofacts Academy ook aanwezig op de beurs, dus kom vooral ook even gedag zeggen als je er bent.



De beurs opent om 11 uur en is de gehele dag door te bezoeken tot 19:30 's avonds. Een ticket kost 31,56 euro en is hier te bestellen.