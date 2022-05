Bezoek de Professional Imaging op 14, 15 en 16 mei

Naast allerlei live workshops kun je natuurlijk ook stands vinden van diverse merken. Zo kun je onder andere terecht bij Canon, Nikon, Sony, Olympus, Sigma, DJI, Eizo, Benro, Fotoflits, VanDuuren, Hensel en CameraNu.nl.



Ik sta zelf ook weer op de beurs, dus kom ook vooral even onze stand bezoeken om gedag te zeggen (of natuurlijk om lid te worden van Photofacts Academy met een mooie beursactie).



Er worden aardig wat live workshops verzorgt door fotografen waarvan je ook cursussen terug kunt vinden op Photofacts Academy:



- Frank Doorhof

- Bas Meelker

- Maurice Jager

- Josefien Hoekstra

- Andrea Gulickx

- Richard Terborg

- Jeroen Jazet

- Pascal Vandecasteele

- Daan Schoonhoven



Dit is dus een mooie kans om je favorieten experts van Photofacts Academy ook eens live mee te maken!



Een dagticket kost 15 euro. Wil je meerdere dagen bezoeken dan kun je voor 30 euro een passe-partout aanschaffen. Heb je nog tickets van de editie van 2020 die niet door ging? Dan kun je die gewoon nog gebruiken.



Wil jij ook gave foto's maken?

Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook