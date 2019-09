Veluwse Fotodag 2019, speciaal voor natuurfotografen!

Fotomarkt

Praktische info

Als je op zoek bent naar informatie over een toekomstig nieuw objectief of fotocamera, dan kun je op de Veluwse fotodag je hart ophalen. Alle bekende fotomerken zijn er aanwezig en pakken flink uit met kortingen en mooie deals.Onder de aanwezige merken en leveranciers zijn onder andere: Canon Transcontinenta en CameraNu van de partij.Het Veluwse Fotodag evenement is bereikbaar via de drie ingangen van het Park, Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen. Als je onnodig wachten wilt voorkomen, bestel dan online je toegangsticket voor het park.Je kunt parkeren in het centrumgebied waar de Veluwse Fotodag wordt gehouden. Je kunt het park alleen inrijden tegen betaling. Een optie is om één van de gratis witte fietsen bij iedere ingang te pakken en het park in te fietsen. Meer informatie en het complete programma vind je op de website