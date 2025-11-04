Zondag 30 november: Sony Alpha Day 2025

Meer: Beurzen
Zondag 30 november: Sony Alpha Day 2025dinsdag 4 november 2025, 22:11 door Elja Trum | 40x gelezen | 0 reacties
Op zondag 30 november 2025 organiseert Sony de tweede editie van de Sony Alpha Day in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een dag gewijd aan fotografie en video, ook voor als je zelf geen Sony camera hebt.
Tijdens de dag kun je meerdere lezingen en workshops volgen. Ook is er de mogelijkheid foto's te maken in bijzondere opstellingen en uiteraard kun je allerlei Sony apparatuur uitproberen.
Het evenement start om 12:00 uur, maar je kunt nog tot 16:00 uur binnenkomen. Om 18:00 uur sluit de beurs. Een kaartje kost 20 euro en dat is inclusief 6 muntjes voor eten en drinken.
» Meer informatie en je ticket kopen
Nando en ik zijn ook aanwezig met een kleine stand van Photofacts Academy, dus kom vooral even gedag zeggen.
