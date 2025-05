Review: Sony FE 50-150mm f/2 GM

Hoewel groot en zwaar, is de FE 50-150mm f/2 GM prettig om vast te houden. Het ligt goed in de hand.

Beeldkwaliteit

Er zijn verder twee schakelaars op het objectief. Een AF/MF schakelaar en de Full Time DMF schakelaar. Het ontbreken van een beeldstabilisatie-schakelaar verraad dat er geen beeldstabilisatie ingebouwd is.Het objectief heeft wel drie functieknoppen die naar wens geprogrammeerd kunnen worden. De positie is zo gekozen dat er altijd eentje goed bereikbaar is, ongeacht hoe je de camera vasthoudt.Eén van de key-selling points van de FE 50-150mm f/2 GM is, dat dit zoomobjectief gelijk is aan de kwaliteit van primes of dat zelfs evenaart. Sony zet hier hoog op in. Natuurlijk is het evident dat de in-camera lenscorrecties aan staan. Deze zijn dan direct in de RAW-files ingesloten.De compensatie voor vignettering, vervorming en chromatische aberratie kan in de Sony A1 mark II uitgeschakeld worden. Hiermee wordt de echte beeldkwaliteit zichtbaar, niet gecorrigeerd door software.Het objectief vertoont een lichte barrel vervorming bij 50mm, wat verandert in pincushion vervorming op 150mm. Er is bij f/2 ongeveer 2 stops vignet te zien. Dit neemt snel af en is bij f/4 nauwelijks meer aanwezig.