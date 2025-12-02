Sony lanceert de A7 V en de FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II



Op videogebied is er 7K oversampled 4K 60p en 4K 120 in APS-C super35 modus. De beeldstabilisatie bestaat uit Dynamic Active Mode voor nog betere stabiliteit bij video.





Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II

Naast de A7 V wordt de nieuwe FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II standaardzoom aangekondigd. Dit all-round objectief is ontwikkeld om naadloos met de A7 V te werken. Het is in staat om tot 120 frames per seconde tracking te ondersteunen.