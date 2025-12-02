Sony lanceert de A7 V en de FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II

Meer: Productaankondiging
Sony lanceert de A7 V en de FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS IIdinsdag 2 december 2025, 15:30 door Nando Harmsen | 46x gelezen | 0 reacties
Sony heeft de nieuwe A7 V aangekondigd, de vijfde generatie van deze populaire Alpha 7-serie camera. Daarnaast is de FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II aangekondigd, een compact en lichtgewicht standaardzoomobjectief.
De Sony A7 V is de vijfde generatie full frame camera uit deze serie. De camera heeft een nieuwe Exmor RS CMOS sensor met 33 megapixels. Dit wordt gecombineerd met de BIONZ XR2 processor voor de AI-functies.
De A7 V heeft aanzienlijke prestatieverbeteringen op elk gebied. Hieronder is realtime beeldherkenning en AF-tracking. De camera heeft een beeldsnelheid van maximaal 30 beelden per seconde en verbeterde kleurnauwkeurigheid.
De 759 fasedetectiepunten beslaat 94% van het beeldvlak en de autofocus al bij -4 EV. De camera is maximaal 30% sneller in beeldherkenning. Er is precapture beschikbaar tot 1 seconde voor het volledig indrukken van de ontspanknop.
Op videogebied is er 7K oversampled 4K 60p en 4K 120 in APS-C super35 modus. De beeldstabilisatie bestaat uit Dynamic Active Mode voor nog betere stabiliteit bij video.
Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II
Naast de A7 V wordt de nieuwe FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II standaardzoom aangekondigd. Dit all-round objectief is ontwikkeld om naadloos met de A7 V te werken. Het is in staat om tot 120 frames per seconde tracking te ondersteunen.
Prijs en beschikbaarheid
De Sony A7 V zal vanaf 2 december 2025 beschikbaar zijn voor een adviesprijs van 2.999 euro. De FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II is vanaf februari 2026 beschikbaar voor ongeveer 479 euro.
Meer informatie over de Sony A7 V is ook te vinden op deze speciale Sony A7 V pagina bij Cameranu.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 2 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
woensdag 14 januari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
Zondag 30 november: Sony Alpha Day 2025
door Elja Trum
-
Sony kondigt 100mm f/2.8 Macro G Master aan
door Elja Trum
-
Sony lanceert de RX1R III compact camera
door Nando Harmsen
-
Review: Sony FE 50-150mm f/2 GM
door Nando Harmsen
-
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.821 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.