Nando Harmsen

Sony lanceert de A7 V en de FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II

dinsdag 2 december 2025, 15:30 door | 46x gelezen | 0 reacties

Sony heeft de nieuwe A7 V aangekondigd, de vijfde generatie van deze populaire Alpha 7-serie camera. Daarnaast is de FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II aangekondigd, een compact en lichtgewicht standaardzoomobjectief.

De Sony A7 V is de vijfde generatie full frame camera uit deze serie. De camera heeft een nieuwe Exmor RS CMOS sensor met 33 megapixels. Dit wordt gecombineerd met de BIONZ XR2 processor voor de AI-functies.

Sony a7V foto 1


De A7 V heeft aanzienlijke prestatieverbeteringen op elk gebied. Hieronder is realtime beeldherkenning en AF-tracking. De camera heeft een beeldsnelheid van maximaal 30 beelden per seconde en verbeterde kleurnauwkeurigheid.

De 759 fasedetectiepunten beslaat 94% van het beeldvlak en de autofocus al bij -4 EV. De camera is maximaal 30% sneller in beeldherkenning. Er is precapture beschikbaar tot 1 seconde voor het volledig indrukken van de ontspanknop.

Sony a7V foto 2


Op videogebied is er 7K oversampled 4K 60p en 4K 120 in APS-C super35 modus. De beeldstabilisatie bestaat uit Dynamic Active Mode voor nog betere stabiliteit bij video.

Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II


Naast de A7 V wordt de nieuwe FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II standaardzoom aangekondigd. Dit all-round objectief is ontwikkeld om naadloos met de A7 V te werken. Het is in staat om tot 120 frames per seconde tracking te ondersteunen.

Sony fe28 70OSSII


Prijs en beschikbaarheid


De Sony A7 V zal vanaf 2 december 2025 beschikbaar zijn voor een adviesprijs van 2.999 euro. De FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II is vanaf februari 2026 beschikbaar voor ongeveer 479 euro.

Meer informatie over de Sony A7 V is ook te vinden op deze speciale Sony A7 V pagina bij Cameranu.

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

