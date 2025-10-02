Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Productaankondiging

Elja Trum

Sony kondigt 100mm f/2.8 Macro G Master aan

donderdag 2 oktober 2025, 15:30 door | 56x gelezen | 0 reacties

Sony heeft een nieuw macro-objectief aangekondigd: de Sony FE 100mm f/2.8 Macro G Master OSS. Het is de eerste macrolens binnen de high-end G Master-serie. Tot nog toe moesten Sony-fotografen het doen met de 90mm f/2.8 G Macro uit 2015.

Sony 100mm macro

De lens is gebouwd voor full-frame E-mount camera's en weegt 710 gram. Het ontwerp bevat 13 elementen in 11 groepen, waaronder XA-glas (extreem asferisch) om vervormingen en bokeh-ringen te minimaliseren. Het diafragma telt 11 afgeronde lamellen.

Bijzonder is de maximale vergrotingsfactor: standaard biedt de lens 1,4:1 in plaats van de gebruikelijke 1:1. Daarmee kom je net iets dichter op je onderwerp.

In combinatie met een 1,4× of 2× teleconverter kan dit oplopen tot respectievelijk 2:1 of zelfs 2,8:1. Waarden die normaal alleen bij gespecialiseerde macrolenzen voorkomen.

Voor de autofocus gebruikt Sony vier XD-lineaire motoren. Volgens het merk werkt de lens bijna twee keer zo snel als de 90mm Macro. Dat moet vooral bij hybride fotografen en videomakers merkbaar zijn. De lens beschikt daarnaast over ingebouwde beeldstabilisatie (OSS), die specifiek is aangepast om de kleine bewegingen bij macro-opnamen beter te compenseren.

Het objectief moet volgende maand in de winkels liggen en gaat 1.599 euro kosten.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 10 oktober 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Belichten als de Oude Meesters

Belichten als de Oude Meesters

zaterdag 11 oktober 2025

Studio FD, Emmeloord

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 22 oktober 2025

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Productaankondiging
home
Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic
Cursus Luminar AI met Nando Harmsen

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

41.412 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord