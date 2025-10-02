Sony kondigt 100mm f/2.8 Macro G Master aan

Meer: Productaankondiging
Sony kondigt 100mm f/2.8 Macro G Master aandonderdag 2 oktober 2025, 15:30 door Elja Trum | 56x gelezen | 0 reacties
Sony heeft een nieuw macro-objectief aangekondigd: de Sony FE 100mm f/2.8 Macro G Master OSS. Het is de eerste macrolens binnen de high-end G Master-serie. Tot nog toe moesten Sony-fotografen het doen met de 90mm f/2.8 G Macro uit 2015.
De lens is gebouwd voor full-frame E-mount camera's en weegt 710 gram. Het ontwerp bevat 13 elementen in 11 groepen, waaronder XA-glas (extreem asferisch) om vervormingen en bokeh-ringen te minimaliseren. Het diafragma telt 11 afgeronde lamellen.
Bijzonder is de maximale vergrotingsfactor: standaard biedt de lens 1,4:1 in plaats van de gebruikelijke 1:1. Daarmee kom je net iets dichter op je onderwerp.
In combinatie met een 1,4× of 2× teleconverter kan dit oplopen tot respectievelijk 2:1 of zelfs 2,8:1. Waarden die normaal alleen bij gespecialiseerde macrolenzen voorkomen.
Voor de autofocus gebruikt Sony vier XD-lineaire motoren. Volgens het merk werkt de lens bijna twee keer zo snel als de 90mm Macro. Dat moet vooral bij hybride fotografen en videomakers merkbaar zijn. De lens beschikt daarnaast over ingebouwde beeldstabilisatie (OSS), die specifiek is aangepast om de kleine bewegingen bij macro-opnamen beter te compenseren.
Het objectief moet volgende maand in de winkels liggen en gaat 1.599 euro kosten.
Elja Trum
