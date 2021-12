Recensie: De Mooiste Fotolocaties - Oost Nederland

Als natuurfotograaf ben je altijd op zoek naar de mooiste plekjes in Nederland. Zelf ken ik heel wat plekjes, maar ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe locaties.



Vanuit Pixfactory is er een hele reeks aan boeken uitgebracht met De mooiste fotolocaties in Nederland. In deze recensie beoordeel ik het boek over Oost-Nederland.





Hoe leest dit boek?

Het boekis tot stand gekomen dankzij 35 fotografen. Al deze fotografen hebben hun favoriete locaties prijsgegeven en geven tips met betrekking tot te vinden soorten en op welke momenten je het beste licht hebt.Ideaal, want er gaat zo een wereld aan locaties voor je open!In dit boek komen drie provinciën uitgebreid aan bod.Zo vind je in het boek:- 145 gebieden in Flevoland, Overijssel en Gelderland- Ruim 600 locaties- Gedetailleerde kaarten- Meer dan 1000 foto's die op de locaties zijn gemaaktEn over elke locatie praktische tips zoals:- Waar is de parkeerplaats?- Welke soorten kan ik er fotograferen?- Wat is het beste moment van de dag?- Wat zijn de beste maanden om ernaartoe te gaan?Het boek heeft een zeer praktische insteek. Zo kan je eenvoudig op locatie per provincie zoeken en zijn worden locaties op een kaart aangegeven. Zelf kwam ik er bijvoorbeeld achter dat er op 10 minuten van mijn huis een geweldig natuurgebied te vinden is waar ik geen weet van had. Ideaal!Per locatie krijg je ontzettend veel praktische informatie. Zo is er per locatie een tekstuele uitleg, een kaart en lees je waar je eenvoudig je auto kan parkeren.Verder wordt er een Waarneming-ID weergegeven wat correspondeert met het ID op waarneming.nl. Hierdoor kan je de actuele waarnemingen van dit gebied eenvoudig online terugvinden.