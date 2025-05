eBoek: De Wet van de Straat

In het boek zegt Charlotte: 'Je merkt al dat er geen checklist mogelijk is. Geen simpel lijstje van voors en tegens die je tegen elkaar weg kunt strepen. Eigenlijk zou elke straatfotograaf heel veel voorbeelden moeten zien en lezen, zodat je beter gaat herkennen hoe de afwegingen gemaakt worden.'



Dat is wat dit boekje eigenlijk is. Veel praktische voorbeelden die je meer inzicht geven in wat wel en niet mag. Ondanks dat het niet zwart-wit is.



Het boek leest lekker weg en is daarmee een aanrader voor iedereen die wel eens (of vaker) op straat fotografeert.



Het eboek (PDF) bevat 48 pagina's en is te bestellen voor 19,95 euro.



ยป Bestel De Wet van de Straat



Meer over straatfotografie

Wil je meer weten over straatfotografie en over hoe jij de mooiste straatfoto's kunt maken? Bekijk de cursus Straatfotografie op Photofacts Academy of bestel het boek de Straatfotobijbel . Beide door straatfotograaf Michiel Heijmans.