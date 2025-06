Eén uur op één plek

Tijdens een fotowandeling loop je ongeveer een kilometer per uur met een groep. Alleen denk ik een kilometer of 4 (per uur).



Het kan zomaar dat je na uren op straat nog steeds helemaal niets hebt gefotografeerd dat beklijft. Niets waarvan je denkt: "Dat kan wel eens een goede foto zijn". Soms komt dat gewoon omdat je veel te snel doorloopt. Wat als je één plek kiest en daar een uur blijft?





Blijven bewegen. En dan stilstaan.

Van jager naar observator

De onrust in straatfotografie zit misschien wel in die constante vraag: wat als er hier om de hoek iets interessanters is? Met een continue onrust dwaal je door een stad en op rustige momenten weet je dat je moet versnellen. Door. Doorlopen.Toen ik net begon dacht ik zelfs dat ik minimaal 20.000 stappen gelopen moest hebben op een dag, om maar zeker te stellen dat ik alle mogelijke plekken voor een interessante foto had gehad. Onzin natuurlijk.In straatfotografie heb je vissen en jagen. Vissen naar een mooi onderwerp bij die ene mooie achtergrond en jagen op die mooie setting voor bij dat geweldige onderwerp. Ik ben een jager; ik vis als ik even uit wil rusten.Maar wat als ik het nu eens omdraai? Wat als ik nu eens één uur op dezelfde vierkante meter zou blijven staan, bij wijze van spreken. Hoe zou dat uur er dan uitzien?Ik stel me voor dat de plek niet te druk is. Niet het Damrak, niet Hoog Catherijne, niet de Antwerpse Meir. Misschien wel de Kloostertuin bij de Dom, of dat ene plekje in Amsterdam Oost. De Grote Markt bij het stadhuis. Net genoeg mensen voor een beetje reuring, maar niet zoveel dat je alsnog overspoeld wordt.Je zult zien dat er de eerste 20 minuten helemaal niets gebeurt. Een kauwtje pikt gedachteloos aan een oud stuk brood, en een oranje fietskoerier passeert. Je probeert een panningshot, maar je instellingen staan verkeerd. Je benen worden onrustig, de jager ontwaakt. En je onderdrukt hem.Een uur moet toch zeker wel lukken? Het is prima weer en je luistert naar de laatste aflevering van 30 Minuten Sluitertijd . We lopen toch altijd iets uit.Zoals met alle dingen die langzaam gaan, zoals kabinetsformaties, wen je er op een gegeven moment aan; je geeft je eraan over. En op dat moment kom je als vanzelf in de vissers state of mind.Iemand steekt langzaam de straat over. Een duif vliegt op. Twee mensen staan ineens in het juiste licht. Een kat verdwijnt in een portiek. Door stil te staan merk je pas hoeveel er eigenlijk echt gebeurt.In deze nieuwe staat van bewustzijn, gaat alles langzamer. Je ziet de gelaagdheid en leert bewegingen om je heen te voorspellen. Als die persoon daarheen loopt, dan moet hij of zij daarna die kant op. Iemand die naar binnen gaat, komt ook weer naar buiten.Je leert de lagen in de ruimte te zien. Het is alsof je van tweedimensionale beelden naar drie gaat. Een voorgrond, je onderwerp en de achtergrond. Op de een of andere manier lijkt alles makkelijker, waarschijnlijk omdat de druk van de jacht verdwenen is, al is het maar voor even.