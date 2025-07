Straatfotografie tip: Fotografeer de mens als onderdeel van zijn omgeving

Palais Royal, Parijs - f/2.0, 1/1250s, 160 ISO @ 35mm

Een foto van een persoon is ook maar een foto van een persoon. Door de omgeving mee te nemen in je foto, bijvoorbeeld door op een bekend punt in een stad te fotograferen, krijgt je foto opeens meer betekenis.Neem bijvoorbeeld de Zeedijk, of de Oudegracht. Je hoeft op Blaak niemand uit te leggen waar je bent!Daarnaast is het vaak makkelijker om op een mooie plek in een stad te wachten op een interessant onderwerp, dan een interessant iemand te volgen naar een hopelijk interessante plek. Je bent fotograaf, geen stalker!Natuurlijk is het fijn als je kunt fotograferen op een plek waar veel gebeurt. Daarom zie je ook vaak straatfotografen op evenementen zoals markten, boekenbeurzen of demonstraties.Hier raakt de straatfotografie soms opeens aan de journalistieke fotografie. Heel logisch: het gaat allebei over vastleggen wat er NU gebeurt.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.