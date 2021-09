Flitsfotografie boek; welke vragen heb jij over flitsen?

In de komende maanden wil ik mijn boek over flitsfotografie afronden. Het wordt een boek in de stijl van de Portretbijbel, maar nu dan met 100 tips voor flitsfotografie. Zowel met kleine flitsers als met studioflitsers. Wat zijn jouw vragen over flitsfotografie?



De titel van het boek wordt De Flitsbijbel. Net als in de portretbijbel komen er weer 101 praktische tips in te staan. Elk op hun eigen pagina en met een passende foto.