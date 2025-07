Flitsfotografie tip: Plaats iets tussen je flitser en de achtergrond

Isabelle - f/7.1, 1/160s, 100 ISO @ 125mm

Uiteraard moet je dan geen vast object gebruiken, maar iets waar het licht ook tussendoor kan zodat er een patroon zichtbaar wordt in de schaduw. Bijvoorbeeld een plant, maar je kunt ook een specifiek patroon knippen uit zwart karton en dat voor je flitser plaatsen om een specifieke eigen vorm te maken.Hetgeen je voor je flitser plaatst wordt overigens door fotografen (en bij theater en film) vaak een Gobo genoemd. Waarschijnlijk een verbasterde afkorting voor 'go between'. Er zijn ook kant en klare gobo's te bestellen (vaak van plastic).Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.