Gratis webinar: Lancering boek De Fotografiebijbel

In het webinar geeft Nando je 7 tips om fascinerende foto's te maken. Het webinar kun je gratis bekijken op dinsdag 24 maart 2020 om 13:00 uur. Het enige wat je nodig hebt is een computer en een internetverbinding.



Nando gaat het webinar verzorgen. Hij is één van de vier auteurs van De Fotografiebijbel en heeft de meeste hoofdstukken voor zijn rekening genomen.





Het boek gratis bij een Photofacts Academy lidmaatschap

De Fotografiebijbel

In de Fotografiebijbel ontdek je 105 verschillende tips om fascinerende foto's te maken. Er worden 15 verschillende onderwerpen onder de loep genomen, bij elk onderwerp geven we je 7 tips.