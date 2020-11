Mijn boek De Landschapsbijbel naar de drukker!

Het fotograferen van een landschap is niet zo makkelijk als het in eerste instantie lijkt. Om je te helpen met het maken van een fantastische landschapsfoto heb ik 101 tips in een prachtig boek verzameld. Het boek ligt begin december in de winkels.





Hoe je landschapsfoto's maakt die je graag boven je bank hangt en waarvan iedereen zal verbaasd zal vragen of jij die gemaakt hebt.



Waarom veel fotografen het verkeerde objectief gebruiken bij landschapsfotografie en hoe je veel indrukwekkende foto's kunt krijgen door dat te veranderen.



Hoe je filters kunt gebruiken om je landschapsfoto een unieke uitstraling te geven, zonder ingewikkelde fotobewerking nodig te hebben.



Dat je voor prachtige landschapsfoto's helemaal niet ver hoeft te reizen en hoe je voorkomt dat je mooie momenten mist tijdens het fotograferen.



Hoe je door het toevoegen van een klein detail jouw foto veel indrukwekkender maakt en hoe je zo een verhaal vertelt met je foto.

De Landschapsbijbel is het volgende boek in de succesvolle reeks Fotobijbels voor de fotograaf.Het volgt de Portretbijbel en de Fotografiebijbel op, en is een mooie aanvulling op deze reeks. Het boek bevat 101 tips waarmee je een landschap op de meest fantastische manier in beeld kunt brengen.Het boek is opgedeeld in maar liefst 14 hoofdstukken, die elk een aspect van het fotograferen van een landschap behandelen in eenvoudige bewoordingen. Je ontdekt in de landschapsbijbel: