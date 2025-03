Landschapsfotografie met een saaie lucht

Is de lucht niet interessant, neem er dan weinig van in beeld. Vul de foto met objecten die de aandacht opeisen. Dan valt de lucht minder op.

Het eenvoudigste is geen lucht in de compositie meenemen. Dat heb je het saaie deel niet in beeld. Of je kiest ervoor om maar een klein deel van de lucht in beeld te nemen. Een randje, als het ware. Je moet dan de aandacht op de voorgrond leggen.