Aandacht besteden aan timelapse fotografie

Het wordt steeds donkerder, en zelfs met diafragmavoorkeuze moet er belichtingscorrectie plaats vinden. Dat moet je dan wel kunnen doen. (smartphone foto)

Hoewel de theorie erachter goed klinkt, werkt het in de praktijk minder goed. Voor volledige controle is handmatige belichtingsinstelling het beste, met veel aanpassingen in kleine stapjes. Je moet erbij blijven en er aandacht aan besteden.Daar had ik dus geen tijd voor, aangezien er voor de deelnemers was. Mijn camera's stonden er alleen voor. Ik was bezig met uitleg, begeleiding en liep van deelnemer naar deelnemer. Af en toe ging ik kijken naar mijn camera's, om te ontdekken dat het fout ging.De opnames raakten overbelicht, of onderbelicht zodat ik belichtingscorrectie moest toepassen. Hierdoor werden de stappen voor de holy grail te groot. Ik had niet voldoende aandacht besteed aan het plaatsen van een grijsverloopfilter, of de compositie was toch niet helemaal naar wens.