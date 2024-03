Een inspirerende reis naar Lofoten, Noorwegen

De 2024 reis naar Lofoten in Noorwegen zit erop. Geen sneeuw dit keer, maar wel een aantal onbewolkte nachten. Het leverde weer heel andere foto's op dan andere jaren. En ik moet eerlijk zijn, ook zonder sneeuw was het heel inspirerend.



Ik ga elk jaar naar Lofoten. Ook dit jaar, 2024, was het zover. Ik begeleidde twee fotografen die al heel lang naar deze fotogenieke eilanden archipel wilden gaan. Het was een heel geslaagde week.



Sneeuw hadden we niet. Dat was jammer. Sterker nog, het leek af en toe lente. Dankzij de laagstaande zon was het geen straf om tijdens deze zonnige dagen te fotograferen. Het leverde weer andere beelden op, uniek op een eigen manier.