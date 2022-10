Recensie: Analoge fotografie

Nu analoog fotograferen weer in de spotlights staat, is er uiteraard ook weer meer vraag naar het delen van kennis over de oorsprong van fotografie. 'Analoge fotografie' van Eduard de Kam biedt dan een mooi overzicht.





Charme van analoog

Toenemende populariteit

Zelf fotografeer ik veel en graag analoog. Niet voor commercieel werk – dat is niet praktisch, al is het maar omdat het soms nog dezelfde dag nog online moet staan. Maar in vrij werk en portretten vind ik het fijn om analoog te werken.De rust van het analoog werken, maar ook de korrel in het beeld, de anders ogende scherptediepte en het karakter van een echte analoge afdruk kan ik waarderen. Aspecten die je digitaal niet kunt nabootsen.Jaren geleden kreeg ik nog wel eens wat opmerkingen. Analoge fotografie is voltooid verleden tijd, digitaal is kwalitatief veel beter, en wat nog meer.Die tijd is nu wel voorbij: steeds meer (vooral ook jonge) fotografen gaan weer aan de slag met analoge fotografie. Het is te merken aan de prijzen van tweedehands camera's én aan de beschikbaarheid van (met name) rolfilm en kleinbeeldfilms.