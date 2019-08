Recensie: Fotograferen in elke situatie - Frank Doorhof

Hoe je je model mooi door jaloezieŽn kunt fotograferen, ook weer door te spelen met afstanden, behandelt hij uitgebreid en toch 'to the point'. Een eye opener vond ik dat als je het model iets met het lichaam laat draaien, je feitelijk de afstand vergroot tussen de jaloezieŽn en het model, waardoor je een zachtere lijn krijgt.



Frank vindt lensflare een van de mooiste extra's in een foto, een echte sfeermaker. Je ziet het dan ook regelmatig terug in zijn foto's. Als ze echter verkeerd vallen is je foto mislukt. Hij legt uit hoe je dit dusdanig aanbrengt dat het je foto sfeer geeft in plaats van dat het afbreuk doet.



Hij legt het gebruik van Tilt en Shift-lenzen en de effecten uit. Het effect bij modelfotografie hiervan kan leiden tot zeer extreme focusverschillen, die hij wel vindt passen bij bepaalde foto's.





Hoofdstuk 3 - De hardware

Dit hoofdstuk gaat over de benodigde apparatuur die je zou moeten aanschaffen om tot mooie resultaten te kunnen komen. Moet je nu een Pc of Mac kopen, heb je een laptop of tablet nodig, welk discsysteem is veilig, handig en snel en hoe houd je alles in sync?