Recensie: Kleurmanagement - Betrouwbare kleuren van invoer tot uitvoer

Kleurbeheer

Inhoud

Kleur... wat is dat?: het oog, kleurmodellen, kleurruimte, de beperking van werkruimten, apparaatafhankelijke kleur, kleurbereik en dynamisch bereik, kleurtemperatuur;

BasisingrediŽnten: het kleurmanagementsysteem, de praktijk;

Het beeldscherm: een beeldscherm kopen, de staat van het apparaat, Beeldschermkalibratie, de praktijk, maar wat moet je nu kopen?, beeldschermen met ingebouwde kalibratoren;

De printer: standraardprinterprofielen, zelf printerprofielen maken, printerprofielen maken met i1Photo Pro 2 en i1Profiler, aan het werk met profielen;

Adobe Photoshop: kleurinstellingen, bestanden openen in de praktijk, een kleurproef op het scherm bekijken, afdrukken vanuit Photoshop, u wilt een CMYK-bestand;

Creative Cloud: wat is ideaal?, Adobe Illustrator, naar de drukker ermee!, PDF/X;

Adobe Lightroom: RAW-bestanden, werken in en buiten Lightroom, DNG-profielen en X-Rite ColorChecker Passport;

Internet: sRGB, bestanden openen in de praktijk, bestanden exporteren als sRGB, boodschap.

Met kleurbeheer heb je als fotograaf dagelijks te maken. Vaak heb je er geen weet van (zeker als beginnend fotograaf), soms ben je er juist heel erg mee bezig. Zeker als je foto-opdrachten moet uitvoeren waarbij de kleuren absoluut moeten kloppen.En het moet gezegd, veel fotografen denken dat kleurbeheer in dit digitale tijdperk een soort hogere wiskunde is, iets wat per definitie niet te begrijpen is voor de gemiddelde fotograaf. Auteur Hans Frederiks bewijst met dit boek dat het besef welke variabelen een rol spelen in een voorspelbare reproductie van de kleuren in je foto's echt geen 'rocket science' hoeft te zijn.Ik heb al een aantal boeken over kleurbeheer gelezen, maar die waren altijd erg diepgaand (er werd veel technische kennis gedeeld die moeilijk behapbaar was soms) zonder het praktisch nut ervan te ventileren. Dit boek ontrafelt op een praktische manier de 'zwarte magie' waarin dit onderwerp altijd gehuld was.Het boek heeft een heldere structuur en het kennisniveau wordt stapsgewijs opgebouwd. De auteur begint echt bij het begin met een uitleg over wat kleur eigenlijk is. Hoe het menselijk oog kleur ziet, hoe je kleur kunt definiŽren met kleurmodellen, hoe elk apparaat een eigen kleurruimte heeft en wat kleurtemperatuur is.Daarna wordt uitgelegd wat kleurbeheer is, hoe je kleurmanagement op je computer kunt uitvoeren en hoe je tot betrouwbare kleuren van invoer tot uitvoer komt. Daarna komt het beeldscherm aan de orde in de workflow.Vervolgens de printer: hoe je standaardprinterprofielen versus profielen op maat kunt inzetten, hoe je zelf een printerprofiel kunt maken en hulpmiddelen voor het maken van printerprofielen. Hoe je zelf kunt afdrukken en hoe je drukwerk moet aanleveren.Daarnaast wordt uitgelegd hoe internet en je beeldscherm met kleuren omgaan. Tot slot worden essentiŽle vaardigheden uitgelegd over het gebruik van Adobe Photoshop en Lightroom.