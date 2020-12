Recensie: Ontdek Photoshop Elements 2021

Video's bij het boek

Conclusie

Prijs en beschikbaarheid

In het boek zijn QR codes opgenomen. Scan je deze bijvoorbeeld met je telefoon, dan ga je direct naar een filmpje waarin in videovorm getoond wordt hoe iets werkt.Deze video's verwijzen overigens naar de cursus van André bij Photofacts Academy. Een leuke combinatie van een boek met video tutorials dus.Dit boek is ideaal voor iedereen die wil starten met het bewerken van zijn of haar foto's met Photoshop Elements. Iemand die 'de echte' Photoshop nog een stap te complex vind zal met behulp van dit boek zeker zijn weg vinden in dit programma.Een handige aanvulling zijn de video's waarbij je André echt bezig ziet om de bewerkingen te doen, zodat je het perfect na kunt doen.Photoshop Elements 2021 bevat 256 pagina's. Het gaat 27,99 euro kosten, maar is nu in de voorverkoop tot 15 december 2020 nog te bestellen voor 22,99 euro. Op 15 december komt het boek dan ook beschikbaar.