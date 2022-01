Recensie: Perfect Belichten door Nando Harmsen

Licht is de essentie van fotografie. In het boek 'Perfect Belichten' helpt Nando Harmsen je op weg naar betere foto's door op dit onderwerp in te zoomen.



Je kunt lang en breed over fotografie praten, maar uiteindelijk draait het maar om één ding: licht. Hoe goed de expressie ook is, hoe bijzonder het onderwerp: een verkeerde belichting is funest voor het eindresultaat.





Belichten en méér

Goed belichten, dat is meer dan het wijzertje van de belichtingsmeter in je zoeker 'in het midden' zetten. Door diafragma, sluitertijd en de gevoeligheid (ISO-waarde) op de juiste manier te combineren, krijg je de juiste belichting.Met veel proberen en experimenteren zul je leren hoe je je foto's verbetert met een goede belichting. Een prima hulpmiddel daarbij is dit boek van Nando Harmsen.Nando werkt al tientallen jaren als professioneel fotograaf – en sinds een aantal jaar ook als blogger voor Photofacts. In de serie Focus op Fotografie verscheen afgelopen zomer zijn boek 'Perfect belichten'.Camera's zijn best intelligent. Ze doen een goede suggestie voor een 'juiste' instelling. Maar: de systemen die je helpen zijn niet feilloos. '', schrijft Nando terecht in het voorwoord.' En dat is precies wat Nando uitlegt in dit boek.