Flitsfotografie tip: Overweeg een flitslichtmeter

Yverdon - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 70mm

Je flitslichtmeter richt je in de richting van het licht dat je wilt meten vanaf het onderwerp dat je wilt uitlichten (bijvoorbeeld je model of je achtergrond). Vervolgens laat je jouw flitser afgaan.De flitslichtmeter geeft dan aan welk diafragma je in moet stellen op je camera om met de huidige hoeveelheid licht een correcte belichting te krijgen.Niet de gewenste hoeveelheid? Pas het vermogen van je flitser aan (dat kan ook door hem te verplaatsen) totdat het wel de gewenste hoeveelheid licht voor je foto is.Het grote voordeel van je flitslichtmeter ontdek je vooral wanneer je met meerdere flitsers gaat werken. Je kunt dan per lichtbron goed zien of er genoeg licht op je onderwerp valt.Je meet het opvallende licht, dus je hoeft geen rekening te houden met bijvoorbeeld een lichte of donkere huidskleur. Het weerkaatste licht van je onderwerp komt overeen met de werkelijkheid.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.