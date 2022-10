Yes! Mijn boek de Flitsbijbel is naar de drukker!

In dit boek krijg je van mij eenvoudige, praktische tips waardoor je perfecte portretten met flitslicht kunt maken onder alle omstandigheden.



Je ontdekt bijvoorbeeld:





Hoe je foto's maakt alsof je prachtig natuurlijk licht had, terwijl je eigenlijk gewoon je flitsers gebruikt hebt.



Welke apparatuur je nodig hebt om prachtige flitsfoto's te maken, zonder dat je eerst een bank moet beroven.



Hoe je flitslicht kunt gebruiken om professionele foto's te maken, ook als je geen studio hebt.



Hoe je flitsers kunt gebruiken om creatieve foto's te maken die met natuurlijk licht niet mogelijk zijn.

Met dit boek wil ik je inspireren om met plezier prachtige portretfoto's met behulp van flitslicht te maken. Niet met lange technische verhalen, maar met 101 praktische en eenvoudige voorbeelden.Het is eigenlijk de opvolger van mijn boek De Portretbijbel . Die ligt inmiddels al bij meer dan 6.000 mensen thuis op het nachtkastje.De opzet is dan ook weer hetzelfde; per pagina wordt een tip gegeven en die tips is uiteraard voorzien van een bijpassende foto. De tips zijn telkens lekker kort en je hoeft het boek niet per se van voor tot achter door te nemen.Je kunt gewoon een willekeurige pagina openslaan de de tip die daar staat lezen. Of bijvoorbeeld door het boek bladeren naar een foto die je aanspreekt en dan lezen hoe je een dergelijke foto ook kunt maken.