Flitskracht heeft niks te maken met de hardheid van je licht

Danien - f/11, 160s, 100 ISO @ 195mm

Het resultaat is dan echter geen zachter licht, alleen minder licht. Je onderwerp wordt minder krachtig verlicht en het beeld wordt dus donkerder. Het licht en vooral dus de schaduwen blijven echter net zo hard.Wil je écht zachter licht, dan moet je de lichtbron groter maken. Het is belangrijk om je van het verschil bewust te zijn.De foto hierboven van Danien is bijvoorbeeld met een grote octabox gemaakt die dicht op het model stond. Hierdoor ontstaan de mooie zachte overgangen tussen licht en donker op haar huid.Als ik de kracht van de flitser nu twee keer zo hard zet verandert er niks aan die zachte overgangen. Wel krijg ik waarschijnlijk overbelichte delen in mijn foto. Om dat de compenseren zou ik mijn instellingen moeten aanpassen (bijvoorbeeld mijn diafragma naar f/16 brengen).Het resultaat zou dan exact dezelfde foto zijn, alleen met wat meer scherptediepte. De flitser dubbel zo hard zetten staat gelijk aan 1 stop verschil. Je diafragma aanpassen van f/11 naar f/16 is ook 1 stop verschil (je halveert de hoeveelheid licht die binnenkomt).Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.