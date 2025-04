Straatfotografie tip: Alles scherp met een klein diafragma

Rotterdam - f/8.0, 1/125s, 200 ISO @ 35mm

Door dit kleine diafragma, bijvoorbeeld f/8 of f/11, mis je veel minder details in je foto. Een foto van een overvol terras, of een drukbezochte markt, wordt alleen op die manier goed weergegeven. Ik gebruik een klein diafragma dan ook vooral voor overzichtsfoto's, als ik echt alles scherp wil hebben.Een klein diafragma betekent ook dat er minder licht wordt doorgelaten. Let dus op je ISO-waarde, als je geen AUTO ISO hebt ingesteld, of dat je sluitertijd niet omlaag schiet, waardoor je alsnog een onscherpe foto krijgt!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.