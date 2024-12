Een hele korte samenvatting van mijn afgelopen drie jaar: In een burnout kocht ik een camera en besloot in september 2021 fotograaf te worden. Of dat in ieder geval te proberen.



Straatfotografie was mijn passie en ik maak graag zakelijke portretten. Ik ben van fotografie gaan houden, en fotograferen is een onderdeel daarvan.



Voor Photofacts schreef ik de Straatfotobijbel, een lesboek. Voor CameraNu geef ik lezingen en organiseer ik fotowandelingen, die laatste ook voor Fotowolk.nl. Afgelopen september kwam The Observer uit, mijn fotoboek. Met vriend Niels de Kemp maak ik de podcast 30 Minuten Sluitertijd.



Ik ben net begonnen en ook al stopten mijn columns voor Focus, mijn fotografiereis gaat gewoon door. Genoeg te vertellen!



In de komende maanden neem ik je mee in mijn onzekerheden, dingen waar ik hardop over nadenk en deel ik dingen waarvan ik hoop dat je erover na gaat denken. Domme vragen bestaan niet, zeggen ze. Moet jij eens opletten.





Plannen maken

Verhalen vertellen

Meer over straatfotografie

Inmiddels ben ik er ook achter dat het leven van een beroepsfotograaf nooit regelmatig is. 's Avonds, weekenden, je kunt acht dagen in de week werken als je wilt. De balans is soms ver te zoeken, en ik doe echt wel mijn best.De balans tussen nieuwe plannen maken en oude plannen uitvoeren is ook zo'n lastige. Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik enthousiast over iets ben, is mijn drang om een stap verder te gaan en dan verder te groeien groot. We zien wel waar het eindigt.Oh, en vaak halen die plannen me in, hoor. Dan is een plan of project bijna klaar en denk ik alweer aan het volgende. Dan wil ik daar alvast mee aan de slag. Een doorlopende onrust.Het komende jaar wil ik die projecten met meer aandacht aanpakken, net zoals deze columns. Hopelijk zet ik je aan het denken over jouw project dat nog steeds niet af is, of waar je eindelijk maar eens een punt achter moet zetten.Een vriendin van me zei ooit: "". Open deur? Nee hoor. Bewust gaan zitten en opschrijven waar je in jouw fotografie naartoe wil werken, geeft je richting en maakt het meetbaar. Stel tussentijdse doelen en 'vier' die.Dus als jouw wens en doel is om het noorderlicht te fotograferen, begin met plannen en geniet ervan als je een indicatie hebt van wanneer en waar je dat kunt vastleggen. Boek een reis en zoek bijvoorbeeld de juiste instellingen voor je camera op. Kleine stappen zorgen dat je grote plannen behapbaar maakt.Een van mijn persoonlijke plannen het komende jaar is om nog meer verhalen te vertellen. Met foto's en woorden, of een combinatie van die twee. Hoe meer ik wegzak in het moeras dat fotografie heet, hoe meer ik merk dat ik behoefte heb aan verdieping. Van kiekjes naar foto's en van foto's naar verhalen.Het afgelopen kwartaal volgde ik een Masterclass Fotografie bij National Geographic. En hoewel het einddoel was om een serie foto's op te leveren (facultatief), schreef ik een artikel over hoe het pittoreske dorp Zoutelande omgaat met de toeristen en alle nieuwbouw. De combinatie van tekst en beeld trekt me enorm aan. Het verhaal achter de foto.Er zijn genoeg fotografen die dat liever in het midden laten. "". Ik hou wel van het verhaal erbij. Misschien is het een behoefte aan het totaalplaatje en de mogelijkheid van je mening vormen en het oneens zijn met mijn verhaal. De discussie is voer voor verbeteringen en feedback is vaak opbouwend.Lees in mijn verhalen vooral tussen de regels door en vind mijn onzekerheden, mijn imposter syndrome en mijn persoonlijke uitdagingen. Misschien herken je soms iets, of heb je een tip voor me. We gaan het zien, en ik heb er zin in! Tot de volgende, oké?Wil je meer weten over straatfotografie en over hoe jij de mooiste straatfoto's kunt maken? Bekijk de cursus Straatfotografie op Photofacts Academy of bestel het boek de Straatfotobijbel . Beide door straatfotograaf Michiel Heijmans.