Meer verhaal in je foto's met 5 praktische tips

De eenvoudigste manier om een klein beetje mysterie toe te voegen is door je model weg te laten kijken. Het is net als bij series en films. Als de acteur niet in de camera kijkt ben je toeschouwer. Je kijkt naar wat er gebeurd, er is geen direct contact.



Dit werkt dus ook prima in een foto. Doordat je model niet in de camera kijkt, is de kijker naar de foto toeschouwer geworden.





2. Geef je model iets te doen

In een verhaal is iemand meestal ergens mee bezig. Dat is immers onderdeel van het verhaal. Het is dan ook logisch dat het goed werkt als je jouw model iets te doen geeft.