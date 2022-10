Visual Storytelling: maak indruk met jouw foto's

Wie al eens van visual storytelling heeft gehoord weet dat het een chique term is voor het vertellen van een een interessant verhaal door middel van beelden (visuals) en hiermee in te spelen op emoties van mensen.



Met de hoeveelheid beelden die dagelijks op ons afkomt wordt het steeds uitdagender om publiek voor je foto's te krijgen.



Want wie wil nou niet dat zijn of haar beeld of foto langer wordt bekeken dan die ene milliseconde en die felbegeerde like ontvangt! Gooi dus alles in de strijd om extra aandacht te krijgen.



Een interessant fotografie boek over dit fenomeen is geschreven door Finn Beales en heet The visual storytelling workshop. Je verwacht het niet, maar het is in het Nederlands.



In zijn boek zet hij een aantal kenmerken uiteen die helpen om visuele kracht aan je foto's en verhaal toe te voegen waardoor deze interessanter wordt. Eén van die aspecten is verbeeldingskracht.



Verbeeldingskracht is het vermogen zich in gedachten iets voor te stellen; kort gezegd gebruik maken van je voorstellingsvermogen of fantasie.



Hiervan gebruik maken kan verrassende foto's opleveren: niet alles prijsgeven wekt namelijk onze nieuwsgierigheid. Een beetje geheimzinnigheid doet verlangen naar meer.



Het activeert onze geest en we worden getriggerd. Een foto blijkt dus veel interessanter wanneer deze niet alles prijsgeeft en de kijker wordt verleid tot het zelf invullen.