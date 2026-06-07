Verwachtingsmanagement

Naast me loopt een man die me vertelt over iets verderop in de straat, waar zijn moeder woonde. Op de volgende hoek was een snoepwinkeltje waar hij op woensdag altijd een trekdrop haalde.



Ik sta te praten met een vrouw die op haar nieuwe camera de continu autofocus niet kan vinden. Ik hoor mezelf AI Servo spellen, met op de achtergrond de man die vertelt dat zijn 76-jarige broer inmiddels in het verzorgingstehuis om de hoek zit. Zijn moeder overleed in 2001, maar woonde naast de groentewinkel iets verderop.



Terwijl ik samen met een man kijk naar de fantastische schaduw van de boom aan de overkant en uitleg dat voor een mooie zwart-witfoto eigenlijk iemand in het lichtpoeltje aan de linkerkant van de boom zou moeten lopen, vertelt de eerdere man dat hij vroeger onderweg naar school zo nu en dan ging plassen op nummer 14 in die straat.



Ik vertel aan de groep over plekken waar je privacy mag verwachten, en die dus volgens de Nederlandse wet ook hebt als je op het terras zit of in de tram. De familieman steekt zijn vinger op, ik geef hem het woord, en hij vertelt in een net te lang verhaal een persoonlijke herinnering die eigenlijk niemand anders interesseert.



We komen aan bij Forum in Groningen, en ik stel voor naar boven te gaan. Het fantastische gebouw roept de fotograaf. Het wijdse uitzicht vanaf het dakterras is indrukwekkend. De man zucht. "Ik heb hoogtevrees," zegt hij, "dus ik blijf beneden." "Prima," zeg ik, "maar je snapt dat wij even naar boven gaan." Natuurlijk.



Een vrouw laat me haar laatst gemaakte foto zien. "Ik snap wat je bedoelt met het maken van de connectie in kleur tussen de achtergrond en het onderwerp," zegt ze. De kleur geel spat van haar scherm. Opeens staat de man tussen ons in. "Mijn vader had een slagerij op die hoek," zegt hij. Ik merk dat ik me licht begin te irriteren.



Dit is de exacte reden waarom mijn workshops maximaal vijf mensen hebben. Bij meer dan vijf deelnemers wordt het gewoon heel erg lastig om je aandacht te verdelen. Ik merk het zelfs bij fotowandelingen, waar meestal 8 tot 10 mensen meegaan. Nu is een fotowandeling veel laagdrempeliger, en mijn workshop een stuk duurder.



De man eist te veel aandacht op. Waarschijnlijk heeft hij het niet eens door.



Ik wil heel graag aardig gevonden worden, maar daarnaast ook gewoon een voor iedereen interessante workshop geven. Een workshop met voldoende aandacht voor iedereen, ook voor de mensen die niet overal doorheen praten. Zeker voor de mensen die met bovengemiddelde interesse en volle aandacht luisteren. Die zich nu en dan afzonderen van de groep, om in de praktijk te proberen wat ik net in theorie heb verteld.



Vaak zijn dit namelijk de mensen die de mooiste foto's maken. De stille krachten, met een enorme creativiteit, die continu klaarstaat om eruit te komen.



De aanwezige man richt gedachteloos zijn camera op een vogel. De foto is 13 in een dozijn. Nog een duif. Een beeld dat ik nooit zou maken.



We komen aan bij het eind van de fotowandeling en na mijn afsluiting kijkt de man op van zijn camera. "Ik had er meer van verwacht," zegt hij terwijl hij me aankijkt. Een van de andere deelnemers schiet in de lach. Ik haal mijn schouders op. "Het is geen workshop," mompel ik.



"Je kunt nooit koken voor alle monden," zegt de AI Servo dame. "Wij vonden het in ieder geval fantastisch, dank je wel!"



Tevreden stop ik mijn camera in mijn rugtas.



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