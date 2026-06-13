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Meer: Straatfotografie

Michiel Heijmans

Straatfotografie tip: Fotografeer iemand van heel dichtbij

zaterdag 13 juni 2026, 14:07 door | 44x gelezen | 0 reacties

Het is confronterend en soms ook gewoon lastig om voorbijgangers van dichtbij te fotograferen. Straks zien ze je! Het is heel erg 'in your face' en dat belemmert veel mensen om aan straatfotografie te doen. Zonde!

In de trein naar Wijchen

In de trein naar Wijchen - f/2.8, 1/50s, 6400 ISO @ 35mm

Naast dat de straatfotograaf de geluiden op de camera natuurlijk uit heeft staan, kun je heel makkelijk met je fototoestel op borsthoogte in een menigte rondlopen.

Het lijkt alsof je je camera beschermt tegen botsen. Natuurlijk heb je je vinger wel op de sluiterknop, maar dat hebben de meesten niet eens door. Op die manier kun je echt heel erg dichtbij komen!

Ook de methode van gewoon je toestel richten en blijven staan als je onderwerp al voorbij is gelopen, is een makkelijke, 'veilige' manier van fotograferen. Doen, want na drie keer vind je het niet spannend meer!


Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.

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Michiel Heijmans

Over de auteur

Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!

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Elja Trum

Elja Trum

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