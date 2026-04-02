Straatfotografie
Straatfotografie tip voor de durfal: Gebruik een flitser
donderdag 2 april 2026, door Michiel Heijmans
Persoonlijk is het niet mijn ding, maar er zijn straatfotografen die schitterend werk maken met een flitser. Ja, dan gooi je wel alle onzichtbaarheid overboord. Dan ziet iedereen je.
Er zijn twee methoden: Op de camera of in de hand, met een reportageflitser, zoals bijvoorbeeld de bekende fotograaf Bruce Gilden doet. Fantastische portretten van mensen die vol afschuw, geschrokken in zijn camera kijken. Meestal niet de meest flatteuze foto’s, maar daardoor wel heerlijk anders.
De andere methode is met een flitser die, na het bepalen van de compositie, aan een paal of boom wordt bevestigd.
Op die manier kun je met een remote trigger een foto maken, en zal de gefotografeerde niet eens doorhebben dat het jouw flitser was die hem of haar net verblindde. Deze methode vereist natuurlijk iets meer voorwerk, en je bent minder mobiel.
Over de auteur
Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Flitsen op Locatie
vrijdag 10 april 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 6 plaatsen
Masterclass Flitsen op Locatie
woensdag 6 mei 2026
Sint Agatha (Noord-Brabant)
nog 6 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 6 mei 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.106 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.