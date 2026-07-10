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Michiel Heijmans

Straatfotografie tip: Lekker veilig door de ruit fotograferen

vrijdag 10 juli 2026, 16:32 door | 49x gelezen | 0 reacties

Tijdens een workshop van bekende straatfotograaf Fokko Muller was een van de opdrachten 'Fotografeer door een ruit'. Een heerlijke opdracht, omdat het je op een veilige afstand dicht bij je onderwerp brengt.

Fotografeer door een ruit

Rotterdam - f/3.2, 1/640s, 200 ISO @ 40mm

Stations hebben grote ruiten, maar bussen of trams bijvoorbeeld ook. Een voorbijrijdende auto, een terrasafzetting. Met de buffer van de ruit is er veel mogelijk. Als de deuren van de tram sluiten, komt er niemand meer naar buiten. Zet dat maar op een tegeltje.

Daarnaast levert de ruit nieuwe uitdagingen en kansen, zoals reflecties en weerkaatsend licht. Speel met kleuren, zeker als het buiten lekker zonnig is. Die ene straal zonlicht naar binnen kan een onderwerp fantastisch uitlichten!


Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.

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Michiel Heijmans

Over de auteur

Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!

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Elja Trum

Elja Trum

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