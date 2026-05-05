Straatfotografie tip: Fotografeer altijd met ethiek in het achterhoofd

dinsdag 5 mei 2026, 20:30 door Michiel Heijmans | 68x gelezen | 0 reacties

Binnen de straatfotografie heb je ongeschreven regels, maar daarnaast is er ook nog zoiets als ethiek. Ook daar worden al jaren heftige discussies over gevoerd. Amnesty omschrijft ethiek als 'het geheel van gedachten over de gedragsregels die mensen tegenover elkaar in acht moeten nemen'.

Ethiek in Straatfotografie

Londen - f/1.8, 1/500s, 640 ISO @ 50mm

Het is vast te beperkt volgens sommigen, maar voor mij heeft dat heel erg te maken met respect voor elkaar.

Iemand die net wat onsmakelijk een hamburger zit te eten, zal ik niet snel fotograferen. Als ik op het strand loop en iemand is net zijn kind aan het omkleden, geen foto’s. Iemand die ladderzat in een park ligt? Juist. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Alle twijfelgevallen? Vraag het gewoon even. Ik fotografeer geen zwervers, alhoewel ze een dankbaar onderwerp zijn voor veel fotografen. Maar als je net de straatkrant hebt gekocht, kun je best vragen of je een portret mag maken!


Michiel Heijmans

Over de auteur

Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!

Landschap en Compositie

Elja Trum

