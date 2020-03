Waarom je geen geld verdient met je fotografie

Het is lastig om je brood te verdienen met fotografie. Veel fotografen krijgen de vraag om voor niks te werken. Fotografen hebben namelijk een probleem. We zijn met velen.



Er is dus heel veel aanbod.

Zelfs veel aanbod van erg goede fotografie.



Helaas is de vraag naar fotografie laag. Er zijn relatief weinig beschikbare fotografie-opdrachten. Opdrachtgevers hebben dus veel keuze ťn kunnen daardoor lage (of zelfs geen) vergoedingen bieden.



Wanneer jij het niet doet, dan zijn er wel tien anderen die wel interesse hebben.



Het is dus goed om te beseffen dat jouw foto's niks waard zijn als er makkelijk gratis, of bijna gratis, alternatieven te krijgen zijn.



Dan kun je er wel op mopperen dat er geen geld te verdienen valt met fotografie, of op anderen fotografen die voor minder geld werken, of dat mensen niet willen betalen voor je kennis en dure apparatuur, maar dat verandert niks.



Zelf betaal je ook niet snel voor iets wat je ook gratis kunt krijgen.

Er moet een meerwaarde zijn.



De enige manier om goed betaald te krijgen als fotograaf is wanneer jij de enige bent die kan leveren wat je klant zoekt. Er mag geen makkelijke andere manier zijn om aan vergelijkbare foto's te komen.



Tegenwoordig heeft iedereen een camera in zijn zak. Een camera die uitstekend in staat is om mooie foto's te maken. Als je foto's maakt die iedereen kan maken, dan zal niemand je betalen voor je foto's.



Jouw foto's krijgen waarde als ze schaars zijn. Schaarste kun je niet creŽren door betere apparatuur. Zelfs schaarste door een bepaalde techniek is relatief makkelijk te kopiŽren door anderen. Schaarste door apparatuur of techniek is slechts tijdelijk.



De enige manier om jouw werk echt schaars te maken als fotograaf is door je reputatie. Je foto's krijgen waarde doordat jij degene bent die de foto gemaakt heeft.



Als jij bent wat je foto's uniek maken, dan is er geen goedkoop alternatief. Niemand anders kan jou zijn. Geld verdienen met je fotografie is dan geen probleem meer.