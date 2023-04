Wanneer gooi je een foto weg?

Ontnuchterend

Toen ik de zin '' las, moest ik lachen. Het laat zien hoe subjectief kunst is. De waarde hangt samen met degene die er naar kijkt.Voor de n mag het weg, voor de ander is het kunst. Dat gegeven werkt op mij z ontnuchterend dat ik de zin wil zien telkens als ik mijn notitieboekje pak.De zin helpt mij te beseffen dat wat ik doe voor sommigen gewoon weg mag. En gek genoeg bevrijdt juist dat me (voor even) van mijn perfectionisme.Het essay waar ik die quote uitknipte, stond in het tijdschrift de Groene Amsterdammer. Lena Tijen won er de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek mee, en ik snap waarom.In het stuk schrijft zij over haar eigen vader, een kunstenaar met een omvangrijk archief dat met de dag groeit.Ze ziet op tegen het uitzoeken van zijn nalatenschap wanneer hij doodgaat. Want het zijn niet alleen zijn spullen, maar ook de volgorde ervan is belangrijk en moet behouden blijven:Mijn vaders boeken staan niet op alfabet, maar zijn geordend volgens uiteenlopende principes die per kast kunnen verschillen.~ Lena van Tijen in De Groene Amsterdammer