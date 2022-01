Waar wijs jij naar als fotograaf?

Eigenlijk doe je als fotograaf niks anders dan ergens naar wijzen. Dat doet iedereen die iets maakt, schrijft of voordraagt. Zo wijs ik met dit artikel naar mijn ideen, en met mijn foto's naar plekken en fenomenen die ik de moeite waard vind. Waar wijs jij naar, en voor wie?



Een schrijver, een fotograaf, een beeldhouwer, allemaal wijzen ze naar iets. Ze laten de toeschouwer iets zien. 'Kijk, dit is er'. Of 'kijk, dit heb ik gemaakt'.



Als het goed lukt, dan kijk je heel even door de ogen van een ander naar de wereld. Je ziet iets nieuws. Of je bekijkt iets op een andere manier.



Ik las ergens dat de schilder Al Held ooit zei:



'Conceptual art is just pointing at things'



Grappig hoe iets veelzijdigs is samen te vatten in die ene zin. We wijzen naar iets, that's it. Ook wel bevrijdend eigenlijk. Want de enige vraag die ik dan nog hoef te beantwoorden is: waar wijs ik naar?