De natuurlijk licht fotograaf bestaat niet

Ojee, rood behang. Dat zal een flinke rode kleurzweem opleveren als je vasthoudt aan het fotograferen met bestaand licht. Flitslicht toevoegen lost alles heel eenvoudig op, en kunt dat bovendien doen zonder verlies aan sfeer, zoals in deze foto te zien is.

Wil jij ook gave foto's maken?

Denk je dat flitslicht altijd een lelijk resultaat oplevert, en is dat de reden dat jij een natuurlijk licht fotograaf bent? Dan is het tijd voor een cursus flitsen, want een goede techniek levert heel natuurlijke, fantastische resultaten op.En wees gerust, wanneer het bestaande licht fantastisch is, is die flitser net zo snel weer uitgezet. Gebruik de best mogelijke kwaliteit licht voor je foto, dat is wat je als fotograaf toch wilt? Het maakt helemaal niet uit of dat natuurlijk, bestaand, of flitslicht is. Of een combinatie van de drie.Hoe zie jij jezelf, ben jij een natuurlijk licht fotograaf, of ben je niet bang om ook flitslicht te gebruiken als het meerwaarde is? Vertel erover in een reactie onder dit bericht.