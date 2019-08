Wat een hobbyfotograaf zich vaak niet realiseert

De laatste jaren dat ik als professioneel fotograaf werk en mijn vrouw Lorette me hierbij meer en meer ondersteunt, hebben we de markt wel zien veranderen, soms ten goede en soms ten nadele.



Het zijn allemaal zaken waar onze beroepsgroep dagelijks mee moet dealen en derhalve op moet blijven anticiperen. Meebewegen heet dat.



Juist omdat we mee willen blijven bewegen zijn er een aantal aspecten die we graag onder de aandacht willen brengen, simpelweg omdat de meeste hobbyfotografen maar ook de nodige organisaties/bedrijven zich dit helemaal niet realiseren.



Heel wat fotografen worden tegenwoordig steeds vaker gevraagd om hun beelden gratis af te staan. Als voornaamste reden wordt dan meestal aangevoerd dat er geen of nauwelijks budget is of dat het voor die persoon toch enkel een kwestie is om effe op dat knopje te drukken en daar toch zeker geen kosten aan verbonden zijn?!



Voor hobbyfotografen is dit ook meestal geen probleem. Want zoals iedereen weet kost een hobby nou eenmaal geld en heeft de hobbyfotograaf al vaak een vast inkomen, buiten de fotografie.



Daarnaast vindt de hobbyist het al vaak leuk of een eer dat een organisatie zijn of haar foto's plaatst, zeer zeker als de naam van de fotograaf ook nog wordt genoemd. Super leuk en heel begrijpelijk.



Voor de beroepsfotografen geldt dit echter niet en wordt het zo wel steeds moeizamer om opdrachten te vergaren, een faire prijs af te spreken en hun job serieus uit te oefenen. Het is ook niet voor niets dat er steeds meer vakfotografen een tweede job erbij moeten nemen.



Terwijl ook zij o zo graag voor een goed doel, een mooi initiatief of bepaald evenement een aantal foto's kosteloos en met liefde zouden willen aanreiken. Een luxe die veel beroepsfotografen zich echter meestal niet kunnen permitteren hetgeen we met dit artikel wat duidelijker proberen te maken.



Absoluut niet als klaagzang bedoeld, wel hopen we op wat meer bewustwording en begrip voor onze beroepsgroep, als je een volgende keer foto's gratis weggeeft aan een organisatie.



Wat veel mensen ook niet weten is dat het noemen van de naam van de fotograaf geen gunst is maar zelfs wettelijk is vastgelegd (artikel 25 auteursrecht) en dit geldt zowel voor de maker als voor zijn familie tot maar liefst 75 jaar na overlijden.



Naamsvermelding levert je vast leuke complimenten/commentaren op, maar het levert je nauwelijks nieuwe klanten, het dekt niets van je zakelijke kosten en het voorziet zeker niet in je dagelijkse brood.



Zelfs persbureaus 'vergeten' naamsvermelding wel eens, getuige mijn foto welke door mijn toenmalige opdrachtgever werd doorverkocht aan een ander persbureau.