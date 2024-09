Zelf nadenken in plaats van de kant-en-klare oplossing

Het kan lastig zijn om iets specifieks te fotograferen. Wat is de beste manier, wat voor instellingen zijn nodig, en waar moet je op letten? In plaats van zelf het wiel opnieuw uitvinden kan je het aan iemand vragen. Dit is een perfect startpunt. Bedenk dat het niet meer is dan dat: een startpunt.



Ik krijg regelmatig de vraag wat voor instellingen er nodig zijn. Dat gaat vaak verder dan de instellingen voor belichting. Denk aan de manier van scherpstellen bij actiefotografie. Of de juiste diafragmaopening bij groepsfoto's, om maar een voorbeeld te noemen.



Soms krijg ik de indruk dat er 'verwacht' wordt dat er één enkele instelling is die garant staat voor een goed resultaat. Gelukkig bestaat die garantie niet. In andere woorden, ik kan een advies geven. Een startpunt. De rest moet je zelf uitzoeken.